Denim Pantolon Nedir? Denim Pantolon Özellikleri Nelerdir?

Günümüzde blue jeans olarak da adlandırılan denim pantolonlar, hem rahatlıkları hem de şıklıkları ile göz dolduruyor. Denim kumaş yüzyıllar öncesinde ilk olarak Fransa'da üretilmiştir. Fransa'nın ilçesi olan "de nimes"in adını almıştır.

Denim Pantolon Nedir?

Dokuma kumaşlardaki çözgü ve de atkı iplik gruplarından çözgü olan grubun indigo yani sentetik boyalar ile boyanması ve atkı denen iplik gruplarının beyaz renkte bırakılması ile üretilmektedir. Denim kumaşlar blue jeans olarak da adlandırılır fakat blue jeanslar, denim kumaşlardan üretilir, genellikle pantolon olan tüm ürünlere verilen isimdir. Denim ise, blue jeans yapımlarında ve spor giyim ürünlerinin üretimlerinde kullanılan, tamamı pamuklu dayanıklı, kullanışlı ve kaba kumaşlardır.

Ülkemizde denim kumaşa türüne kot kumaş, denim kumaştan üretilmiş olan pantolonlara kot pantolon ismi verilmektedir.

Denim Pantolon Özellikleri Nelerdir?

- Denim kumaşlar indigo boyalar ile boyandıklarından dolayı yıkadıkça renkleri açılır ve beyaza yaklaşır.

- Bol ve gevşek yapısı ile rahat bir kullanıma sahiptir.

- Şık görünümü ile spor giyimde kolaylıkla kombin yapılabilir.

- Denim kumaşların üretimlerinde lif ve pamuk kullanılmasından dolayı fiyatları uygundur. Pamukların ve liflerin içeriğinde ham madde olmasından dolayı yumuşak bir yapıya sahiptir.