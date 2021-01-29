Deniz haydutlarıyla temas kuruldu! İsim isim saydılar Türk denizciler iyi

Nijerya açıklarında seyir halinde olan Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisine, geçen cumartesi deniz korsanları tarafından baskın düzenlenmişti. Silahlı korsanlar saldırı sırasında bir Azeri denizciyi öldürmüş, aralarında kaptanın da bulunduğu 15 Türk denizciyi kaçırmıştı. Bekleyiş sürerken deniz haydutları, dün Türkiye saatiyle 15.00’te ilk teması kurdu. İngiltere merkezli uluslararası Borealis Denizcilik’in işletmesindeki M/V Mozart’ın mürettebatı için şirketin Almanya-Hamburg ofisini aradıkları öğrenilen deniz haydutlarının, tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi. Deniz haydutlarıyla tüm görüşmeler Avrupa ofisinden yürütülürken, sağ salim gelmeleri için gerekli adımların atıldığı vurgulandı.

Aileleri sevinçli

Deniz haydutlarının talepleri ve amaçları konusunda bir açıklama yapılmazken tüm mürettebatın sağlıklı olduğu haberi aileler arasında sevinç yarattı. Uluslararası Borealis Denizcilik, görüşmelerin başlamasının çok önemli bir adım olduğunu belirtirken, bundan sonra yayılacak haberlerde çok dikkat edilmesi ve yanlış adım atılmaması için soğukkanlılıkla beklenmesi gerektiğini vurguladı. Borealis Denizcilik’in ortağı Boden Denizcilik’ten yapılan açıklamada da, “Kaçırılan konteyner gemisi Mozart’ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurulmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir” denildi. Türk kamuoyunun da heyecanla takip ettiği olayın üzerinden beş gün geçtikten sonra kurulan irtibat deniz haydutlarının genel davranış biçimi olarak yorumlandı.

3 PERSONEL YURDA DÖNÜYOR

Korsanların saldırısından kurtulan Mozart gemisinin 3 mürettebatının bugün Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Gemicilerden Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan’ın Gabon’a geçerek, THY’nin Libreville-İstanbul seferini yapan tarifeli seferiyle Türkiye’ye geleceği belirtildi. l DHA