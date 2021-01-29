MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deniz haydutlarıyla temas kuruldu! İsim isim saydılar Türk denizciler iyi
ABONE OL
29.01.2021 - 07:00 |

Deniz haydutlarıyla temas kuruldu! İsim isim saydılar Türk denizciler iyi

Liberya bayraklı İngiliz şirketine ait M/V Mozart adlı gemiye saldırarak 15 Türk denizciyi kaçıran deniz haydutlarıyla ilk temas kuruldu. Deniz haydutlarının, tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi.

Deniz haydutlarıyla temas kuruldu! İsim isim saydılar Türk denizciler iyi
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

 

Nijerya açıklarında seyir halinde olan Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisine, geçen cumartesi deniz korsanları tarafından baskın düzenlenmişti. Silahlı korsanlar saldırı sırasında bir Azeri denizciyi öldürmüş, aralarında kaptanın da bulunduğu 15 Türk denizciyi kaçırmıştı. Bekleyiş sürerken deniz haydutları, dün Türkiye saatiyle 15.00’te ilk teması kurdu. İngiltere merkezli uluslararası Borealis Denizcilik’in işletmesindeki M/V Mozart’ın mürettebatı için şirketin Almanya-Hamburg ofisini aradıkları öğrenilen deniz haydutlarının, tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi. Deniz haydutlarıyla tüm görüşmeler Avrupa ofisinden yürütülürken, sağ salim gelmeleri için gerekli adımların atıldığı vurgulandı.

Aileleri sevinçli

Deniz haydutlarının talepleri ve amaçları konusunda bir açıklama yapılmazken tüm mürettebatın sağlıklı olduğu haberi aileler arasında sevinç yarattı. Uluslararası Borealis Denizcilik, görüşmelerin başlamasının çok önemli bir adım olduğunu belirtirken, bundan sonra yayılacak haberlerde çok dikkat edilmesi ve yanlış adım atılmaması için soğukkanlılıkla beklenmesi gerektiğini vurguladı. Borealis Denizcilik’in ortağı Boden Denizcilik’ten yapılan açıklamada da, “Kaçırılan konteyner gemisi Mozart’ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurulmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir” denildi. Türk kamuoyunun da heyecanla takip ettiği olayın üzerinden beş gün geçtikten sonra kurulan irtibat deniz haydutlarının genel davranış biçimi olarak yorumlandı.

Deniz haydutlarıyla temas kuruldu İsim isim saydılar Türk denizciler iyi

3 PERSONEL YURDA DÖNÜYOR

Korsanların saldırısından kurtulan Mozart gemisinin 3 mürettebatının bugün Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Gemicilerden Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan’ın Gabon’a geçerek, THY’nin Libreville-İstanbul seferini yapan tarifeli seferiyle Türkiye’ye geleceği belirtildi. l DHA

    Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştıBalıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım cuma namazı kılınışı...

    Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım cuma namazı kılınışı...

    On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

    On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Son dakika... Firarilerin ocakbaşı sefası! Ortak oldular

    Son dakika... Firarilerin ocakbaşı sefası! Ortak oldular

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet