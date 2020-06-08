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08.06.2020 - 16:30 | | DHA

Denizde boğulan Suriyeli genç Sakarya'da toprağa verildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Filistinli arkadaşı Hamza Alasqhar birlikte girdiği denizde dalgalara kapılarak boğulan Suriye uyruklu Bilal Zarife’nin (23) cenazesi Serdivan ilçesinde toprağa verildi.

Denizde boğulan Suriyeli genç Sakarya'da toprağa verildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Bilal Zarife ile Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencisi Filistin uyruklu Hamza Alasqhar (19) dün arkadaşlarıyla denize girmek için Karasu ilçesine gitti. Dalgalara kapılan Bilal Zarife ile Hamza Alasqhar, vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki arkadaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti.

Bilal Zarife’nin İstanbul’da yaşayan ağabeyi Hasan Zarife, acı haberi alır almaz Sakarya’ya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, hayatını kaybeden Bilal Zarife’nin yakınlarını makamında ağırlayarak, cenaze işlemleriyle ilgili bilgi verdi. Tüm işlemleri aile adına yapan İl Müdürlüğü ekipleri, aileyle birlikte Sakarya Üniversitesi Kampüsünde bulunan Kampüs Camii’nde kılınan cenaze namazına gitti. Cenaze namazına katılan Bilal Zarife'nin üniversite arkadaşları, büyük üzüntü yaşadılar. Bilal Zarife’nin cenazesi Serdivan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Hamza Alasqhar’ın cenazesinin ise yarın Filistin’e götürüleceği öğrenildi.

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