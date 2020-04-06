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06.04.2020 - 17:52 | | DHA, Foto: AA

Denizli'de corona virüsle ilgili 'montajlı paylaşım'a inceleme

Son dakika gelen bilgilere göre; Denizli'de, ulusal bir televizyon kanalının görseli kullanılarak, 'Acil durum ilan edildiği' başlığı altında yapılan paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı. Denizli Valiliği, kentte panik yaratan paylaşımın gerçek olmadığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Denizli'de corona virüsle ilgili 'montajlı paylaşım'a inceleme

Denizli'de sosyal medyada hızla yayılan bir paylaşım vatandaşları korkuttu. Panik yaratan paylaşımda, ulusal bir televizyon kanalının görseli kullanılıp, üzerine son dakika bilgisi olarak, 'Denizli'de acil durum ilan edildi' başlığı ve Denizli Valisi Hasan Karahan'ın 'İlimiz tüm mahallelerine karantina getirildi. Vatandaşlarımız sadece gıda ihtiyacı için dışarıya çıkacak' notunun bulunduğu görüldü.

Denizli Valiliği konuyla ilgili açıklama yaparak, sosyal medyada paylaşılan görüntünün asılsız olduğunu açıkladı. Paylaşımı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada:

"Montajlanarak sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntüde ulusal yayın yapan NTV'de yayınlanmış eski bir haberin üzerine 'Denizli'de acil durum ilan edildi' başlıklı yazı ve Valimiz Hasan Karahan' a ait olmayan ' İlimizin tüm mahallelerine karantina getirildi, vatandaşlarımız sadece gıda ihtiyacı için dışarıya çıkacak 'şeklinde açıklama paylaşıldığı görülmüştür. İlimizde böyle bir durum söz konusu olmayıp, montajlanarak yayınlanan bu görüntüdeki yer alan açıklama da Valimiz Hasan Karahan'a ait değildir. Bu konu ile ilgili sosyal ağlar üzerinden milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Yazılı ve görsel medya, basın mensuplarımız ve halkımızın resmi makamlarımızın yapmış oldukları paylaşımları dikkate almaları, yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri hususu kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.

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