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19.12.2020 - 23:34 |

Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Aralık son depremler listesi...

Denizli'de deprem mi oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son açıklamaya göre Denizli'nin Çeltikçi ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. 23:19'da meydana gelen deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Aralık son depremler listesi...

Deprem mi oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son açıklamada Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Çeltikçi mahallesinde bir deprem meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi. Meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğin yaşanmasına neden olurken depremi hissedenler sosyal medya üzerinden korkularını dile getirdi. 3.0 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar fay hattı bizim evin altından geçiyor herhalde 3 büyüklüğündeki depremi hissetmek nedir açıklamalarında bulundu. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Denizlide deprem mi oldu, kaç şiddetinde 19 Aralık son depremler listesi...

 

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken arkadaşını vurduKahramanmaraş’ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.
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