Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Aralık son depremler listesi...

Deprem mi oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son açıklamada Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Çeltikçi mahallesinde bir deprem meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi. Meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğin yaşanmasına neden olurken depremi hissedenler sosyal medya üzerinden korkularını dile getirdi. 3.0 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar fay hattı bizim evin altından geçiyor herhalde 3 büyüklüğündeki depremi hissetmek nedir açıklamalarında bulundu. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ