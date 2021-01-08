08.01.2021 - 07:23 |
Denizli'de deprem mi oldu, kaç ÅŸiddetinde? Ä°ÅŸte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...
Ãœlkemizde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi tarafÄ±ndan listelenmeye devam ediyor. Son olarak Denizli'nin Pamukkale ilÃ§esine baÄŸlÄ± IrlÄ±ganlÄ±'da meydana gelen peÅŸ peÅŸe depremler bÃ¶lgede paniÄŸin yaÅŸanmasÄ±na neden oldu. Bu ilÃ§enin yanÄ± sÄ±ra Honaz, KÃ¼Ã§Ã¼kdere mevkiilerinde birÃ§ok deprem meydana geldi. BÃ¶lgede yaÅŸanan sarsÄ±ntÄ±larÄ±n ardÄ±ndan vatandaÅŸlar Denizli'de deprem mi oldu, kaÃ§ ÅŸiddetinde sorularÄ±na yanÄ±t aramaya baÅŸladÄ±.
Denizli'de sabah saatlerinden bu yana birÃ§ok deprem meydana geldi. Pamukkale ve Honaz ilÃ§elerinde meydana gelen depremlerden Pamukkale'de meydana gelen depremin merkez Ã¼ssÃ¼ Kandilli Rasathanesi tarafÄ±ndan IrlÄ±ganlÄ± olarak duyuruldu. Merkez Ã¼ssÃ¼ IrlÄ±ganlÄ± olan 3,7, 3,8 ve 4,2 ÅŸiddetlerinde depremler meydana geldi. Kandili Rasathanesi Denizli IrlÄ±ganlÄ±'da son olarak TSÄ° ile 06:32'de meydana gelen 3.1 ÅŸiddetinde bir depremin daha meydana geldiÄŸini duyurdu. Son deprem yerin 5.9 km derinliÄŸinde meydana geldi. Ä°ÅŸte son depremler listesi...
SON DEPREMLER LÄ°STESÄ°
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