Deprem haritası 20 Şubat | Deprem mi oldu? Son depremler listesi AFAD - Kandilli

Deprem haritası ile son depremleri görüntüleyebilirsiniz. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Son depremler listesi ve deprem haritasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Bugün deprem oldu mu? İşte 20 Şubat son depremler listesi.

SON DEPREMLER 20 ŞUBAT

KONYA'DA DEPREM

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 07.52'DE 3.8 büyüklüğündeki deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ