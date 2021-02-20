20.02.2021 - 09:23 |
Deprem haritası 20 Şubat | Deprem mi oldu? Son depremler listesi AFAD - Kandilli
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncelliyor. Ayrıca deprem haritası ile hangi bölgede deprem meydana geldiğini harita üzerinde de sorgulamanız mümkün. İşte 20 Şubat itibariyle meydana gelen son depremler listesi.
Deprem haritası ile son depremleri görüntüleyebilirsiniz. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Son depremler listesi ve deprem haritasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Bugün deprem oldu mu? İşte 20 Şubat son depremler listesi.
SON DEPREMLER 20 ŞUBAT
KONYA'DA DEPREM
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 07.52'DE 3.8 büyüklüğündeki deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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