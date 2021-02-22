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22.02.2021 - 09:28 |

Deprem haritası 22 Şubat | Son depremler AFAD - Kandilli: Deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremlere deprem haritasından bakmak mümkün. İşte 22 Şubat son depremler listesi.

Deprem haritası 22 Şubat | Son depremler AFAD - Kandilli: Deprem mi oldu?

Son depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Deprem listesinde ve haritasına bakarak meydana gelen depremlerin hangi bölgede ve kaç şiddetinde olduğunu görüntülemek çok kolay. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte son dakika depremler...

SON DEPREMLER 22 ŞUBAT

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Deprem haritası 22 Şubat | Son depremler AFAD - Kandilli: Deprem mi oldu

 

Sultangazi'de pitbull vahşeti! Kediyi kimse kurtaramadıİstanbul Sultangazi'nde, ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Sokakta karşısına çıkan kediye saldırarak yaraladı. Sahibi ve çok sayıda mahalleli, köpeğe ağzındaki kediyi bıraktırmak için çaba harcadı ancak bunda başarılı olamadı. Öfkelenen mahalleli köpeğin sahibine tepki gösterdi.
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