Deprem haritası 22 Şubat | Son depremler AFAD - Kandilli: Deprem mi oldu?

Son depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Deprem listesinde ve haritasına bakarak meydana gelen depremlerin hangi bölgede ve kaç şiddetinde olduğunu görüntülemek çok kolay. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte son dakika depremler...

SON DEPREMLER 22 ŞUBAT

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