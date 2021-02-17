Deprem listesi 17 Şubat | Deprem mi oldu? Son depremler: AFAD - Kandilli

Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem oldu mu merak ediyor. Deprem listesine bakarak, depremin hangi bölgede ve derinlikte meydana geldiği, kaç şiddetinde olduğu görülebiliyor. İşte 17 Şubat son depremler listesi.

SON DEPREMLER 17 ŞUBAT

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ