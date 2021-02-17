17.02.2021 - 09:08 |
Deprem listesi 17 Şubat | Deprem mi oldu? Son depremler: AFAD - Kandilli
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenen son depremler listesine göre hangi bölgede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görüntülemeniz mümkün. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 17 Şubat son depremler listesi.
Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem oldu mu merak ediyor. Deprem listesine bakarak, depremin hangi bölgede ve derinlikte meydana geldiği, kaç şiddetinde olduğu görülebiliyor. İşte 17 Şubat son depremler listesi.
SON DEPREMLER 17 ŞUBAT
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı! Kameraya böyle yansıdıBursa'da gazeteci 58 yaşındaki Ferruh Varanoğlu, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurularak, yaralanan Varanoğlu tedavi altına alınırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.