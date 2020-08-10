Deprem mi oldu 10 Ağustos | Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayınlamaya devam ediyor. Türkiye ve yakın çevresinde 10 Ağustos'ta deprem meydana geldi mi? İşte son depremler...

SON DEPREMLER 10 AĞUSTOS 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ADANA KOZAN'DA DEPREM

Adana'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kozan ilçesi Bucakköy Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 07.29'da meydana geldi. Yerin 32.66 kilometre derinliğinde olan deprem, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçeler ve Osmaniye'de de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6, merkez üssünü ise ilçenin Çobanpınarı Mahallesi olarak açıkladı.