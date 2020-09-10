10.09.2020 - 22:42 |
Deprem mi oldu? (10 Eylül) Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD son depremler listesi...
Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listelenmeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi...
Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ