Deprem mi oldu? (10 Eylül) Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD son depremler listesi...

Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ