13.01.2021 - 07:41 |
Deprem mi oldu? 13 Ocak Nerede deprem oldu? Son depremler AFAD - Kandilli deprem haritası
Son dakika depremler merak ediliyor. Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını merak ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan deprem haritasına göre vatandaşlar depremleri görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine nereden bakılır? İşte 13 Ocak 2021 son depremler listesi.
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Dün Denizli'de meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri harita ve son depremler listesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. İşte son depremler listesi.
SON DAKİKA DEPREMLER 13 OCAK 2021
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
Gece yarısı feci olay! Hayatını kaybettiİzmir'in Buca ilçesinde, İZBAN raylarından karşıya geçmeye çalışan bir genç, İZBAN'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgedeki alt geçidin yağmur suları ile dolması nedeniyle gencin rayların üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.