MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu? 13 Ocak Nerede deprem oldu? Son depremler AFAD - Kandilli deprem haritası
ABONE OL
13.01.2021 - 07:41 |

Deprem mi oldu? 13 Ocak Nerede deprem oldu? Son depremler AFAD - Kandilli deprem haritası

Son dakika depremler merak ediliyor. Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını merak ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan deprem haritasına göre vatandaşlar depremleri görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine nereden bakılır? İşte 13 Ocak 2021 son depremler listesi.

Deprem mi oldu? 13 Ocak Nerede deprem oldu? Son depremler AFAD - Kandilli deprem haritası

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Dün Denizli'de meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri harita ve son depremler listesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. İşte son depremler listesi.

SON DAKİKA DEPREMLER 13 OCAK 2021

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Gece yarısı feci olay! Hayatını kaybettiİzmir'in Buca ilçesinde, İZBAN raylarından karşıya geçmeye çalışan bir genç, İZBAN'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgedeki alt geçidin yağmur suları ile dolması nedeniyle gencin rayların üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu

Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Son dakika... Talimat verenin ismini açıkladı! Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme

Son dakika... Talimat verenin ismini açıkladı! Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet