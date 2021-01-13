Deprem mi oldu? 13 Ocak Nerede deprem oldu? Son depremler AFAD - Kandilli deprem haritası

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Dün Denizli'de meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri harita ve son depremler listesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. İşte son depremler listesi.

SON DAKİKA DEPREMLER 13 OCAK 2021

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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