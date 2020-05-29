29.05.2020 - 10:40 |
Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 29 Mayıs son depremlerler listesi
Deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açtığı gibi zaman zaman can ve mal kaybına da yol açabiliyor. Peki Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 29 Mayıs son depremler listesi...
En son nerede deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasatahanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Manisa'da 08:40'da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açabildiği gibi zaman zaman can ve mal kaybına da yol açabiliyor. Peki en son nerede deprem oldu? 29 Mayıs AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çorlu'da bir çiftçinin tarlasında bulduğu gök taşına 68 bin dolarlık teklif geldi!Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl Nisan ayında nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşına gözü gibi bakıyor. Yılmaz, dünya literatürüne 'Gerdekkaya' ismiyle giren Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını, değeri verildiğinde satmak istiyor.