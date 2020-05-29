Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 29 Mayıs son depremlerler listesi

En son nerede deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasatahanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Manisa'da 08:40'da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açabildiği gibi zaman zaman can ve mal kaybına da yol açabiliyor. Peki en son nerede deprem oldu? 29 Mayıs AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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