Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu 2 Aralık? AFAD - Kandilli son dakika depremler

Deprem mi oldu, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Bulundukları bölgede meydana gelen depremleri araştıran vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini inceliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler anlık olarak son depremler listesinde yer alıyor. Peki, bugün deprem oldu?

2 ARALIK SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.25 sıralarında merkez üssü Bingöl Karlıova Taşlıçay olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 5 km derinlikte gerçekleşti.

Öte yandan saat 08.09 sıralarında ise bu kez merkez üssü Malatya Gülümuşağı olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak kayıtlara geçti.

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