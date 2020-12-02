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02.12.2020 - 08:36 |

Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu 2 Aralık? AFAD - Kandilli son dakika depremler

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını merak ediyorlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 2 Aralık 2020 Türkiye'de meydana gelen son depremler.

Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu 2 Aralık? AFAD - Kandilli son dakika depremler

Deprem mi oldu, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Bulundukları bölgede meydana gelen depremleri araştıran vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini inceliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler anlık olarak son depremler listesinde yer alıyor. Peki, bugün deprem oldu?

2 ARALIK SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.25 sıralarında merkez üssü Bingöl Karlıova Taşlıçay olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 5 km derinlikte gerçekleşti.

Öte yandan saat 08.09 sıralarında ise bu kez merkez üssü Malatya Gülümuşağı olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak kayıtlara geçti.

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AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

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