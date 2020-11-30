Deprem mi oldu, az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler AFAD - Kandilli

Son dakika depremler... Türkiye'de ve yakın çevresinde bugün deprem oldu mu? Bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını araştıran vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre bugün nerede deprem oldu? Deprem oldu mu, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 30 Kasım son depremler listesi.

30 KASIM 2020 SON DAKİKA DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre 30 Kasım 2020 tarihinde yüksek şiddette deprem meydana gelmedi. İşte son dakika deprem listeleri.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ