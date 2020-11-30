30.11.2020 - 08:00 |
Deprem mi oldu, az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler AFAD - Kandilli
Az önce deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyorlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, en son nerede deprem oldu? Türkiye'de 30 Kasım 2020 tarihinde deprem meydan geldi mi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre meydana gelen son depremler.
Son dakika depremler... Türkiye'de ve yakın çevresinde bugün deprem oldu mu? Bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını araştıran vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre bugün nerede deprem oldu? Deprem oldu mu, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 30 Kasım son depremler listesi.
30 KASIM 2020 SON DAKİKA DEPREM
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre 30 Kasım 2020 tarihinde yüksek şiddette deprem meydana gelmedi. İşte son dakika deprem listeleri.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.