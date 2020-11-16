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16.11.2020 - 07:43 |

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 16 Kasım AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Son dakika deprem haberleri... Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet siteleri aracılığıyla Türkiye'de meydana gelen son depremler anlık olarak görüntülenebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 16 Kasım son depremler listesi.

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 16 Kasım AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Bulundukları bölgede deprem sorgulaması yapmak isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine göz atıyor. İzmir'de yaşanan şiddetli depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. İstanbul'da bugün deprem oldu mu? İşte 16 Kasım son depremler...

16 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

    Aracını bırakıp kaçtıAnkara’nın Elmadağ ilçesinde “dur” ihtarına uymayıp kamyoneti ile kaçan şüpheli şahıs, yaklaşık 30 kilometre kadar yaşanan kovalamaca sonrası Kırıkkale’de bir uçurumun kıyısına aracını terk edip kayıplara karıştı.
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