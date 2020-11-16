Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 16 Kasım AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Bulundukları bölgede deprem sorgulaması yapmak isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine göz atıyor. İzmir'de yaşanan şiddetli depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. İstanbul'da bugün deprem oldu mu? İşte 16 Kasım son depremler...

16 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

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