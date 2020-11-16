16.11.2020 - 07:43 |
Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 16 Kasım AFAD - Kandilli son depremler sorgula
Son dakika deprem haberleri... Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet siteleri aracılığıyla Türkiye'de meydana gelen son depremler anlık olarak görüntülenebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 16 Kasım son depremler listesi.
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Bulundukları bölgede deprem sorgulaması yapmak isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine göz atıyor. İzmir'de yaşanan şiddetli depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. İstanbul'da bugün deprem oldu mu? İşte 16 Kasım son depremler...
16 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ
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