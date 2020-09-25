Deprem mi oldu, İstanbul'da yine deprem oldu mu? 25 Eylül son depremler AFAD - Kandilli
Deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün 16.30'de Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da korku yarattı. Uzmanlar artçı sarsıntılarla ilgili uyarılarda bulundu. Akşam saatlerinde Marmara Ereğlisi açıklarında artçı sarsıntı meydana geldi. Peki İstanbul'da artçı sarsıntı nerede oldu? İşte 25 Eylül son depremler...
Deprem mi oldu, İstanbul'da deprem oldu mu? Artçı sarsıntı oldu mu? Dün, İstanbul'da yaşanan depremin ardından vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. İşte meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER LİSTESİ
MARMARA DENİZİ'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 24 Eylül saat 21.06'da Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 22,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 17,77 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
İSTANBUL'DA DEPREM KORKUTTU
24 Eylül'de Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında saat 16.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 16.38'de Marmara Denizi'nin, Tekiradağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine 18.87 kilometre mesafede meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ ve sahil kesimindeki ilçeler ve İstanbul'da da hissedildi. 6.83 kilometre derinlikteki sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerine kapalı alanlardan dışarıya atarken, ilk belirlemelere göre deprem herhangi bir hasara neden olmadı.
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