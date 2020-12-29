29.12.2020 - 16:08 |
Deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 29 Aralık son depremler sorgula
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? işte 29 Aralık 2020 itibariyle meydana gelen son depremler listesi.
Son dakika deprem haberleri. Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştıran vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sayfasını inceliyor. Son depremler listesinde Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin meydana geldiği bölge, depremin şiddeti ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.
29 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ
AKDENİZ'DE DEPREM
Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre Girit Adası açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Hırvatistan'daki depreme canlı yayında yakalandılarPazartesi günü 5.2 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balkan ülkesinde, bugün aynı noktada 6.3'lük deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, şiddetli sarsıntı aralarında Almanya, Çekya, İtalya ve Avusturya'nın da bulunduğu 15 ülkede hissedildi. Yerel medya çok bir can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu, ilk gelen görüntüler Hırvatistan'da birçok binanın yıkıldığını gösteriyor. Bir yerel televizyon muhabiri, artçı şoka canlı yayın sırasında yakalandı. Hırvatistan'ın kuzey komşusu Slovenya, depremin ardından nükleer santralini kapattı.