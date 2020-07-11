11.07.2020 - 09:48 |
Deprem mi oldu Kandilli? AFAD 11 Temmuz 2020 son depremler nerede oldu?
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye ve yakın çevresinde bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi meydana gelen son depremleri listeliyor. İşte 11 Temmuz 2020 Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi.
Kandilli Rasathanesi son depremleri listeliyor. Peki bugün deprem oldu mu? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son 500 deprem Kandill Rasathanesi resmi interne sitesinde görüntülenebiliyor. İşte meydana gelen depremler...
AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.32'de Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,55 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 408 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.