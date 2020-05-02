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02.05.2020 - 16:10 |

Deprem mi oldu! Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi

Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açabiliyor. Gelen son dakika haberine göre Akdeniz açıklarında Girit'in güneyinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

Deprem mi oldu! Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelebiliyor. Yaşanan depremler can ve mal kaybına yol açabildiği gibi bazende küçük sarsıntılar şeklinde yaşanabiliyor. Son olarak Akdeniz açıklarında Girit'in güneyinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği son dakika verilerine göre; saat 15.51'de Girit'in güneyinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Depremin derinliği 10 kilometre olarak hesaplanırken, sarsıntı Girit'ten şiddetli bir şekilde hissedildi.

Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi

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