Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 13 Kasım son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 13 Kasım 2020 son depremler listesi.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

13 Kasım 2020 tarihinde gece boyunca Kuşadası Körfezinde ufak çaplı çok sayıda deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde son zamanlarda sık sık yaşanan depremler vatandaşları korkutuyor.

Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 07.53'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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