13.11.2020 - 09:34 |
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 13 Kasım son depremler sorgula AFAD - Kandilli
Bugün deprem oldu mu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen son depremleri listeliyor. 13 Kasım son depremler listesine internet aracılığıyla ulaşmanız mümkün. İşte son depremler...
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 13 Kasım 2020 son depremler listesi.
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ
13 Kasım 2020 tarihinde gece boyunca Kuşadası Körfezinde ufak çaplı çok sayıda deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde son zamanlarda sık sık yaşanan depremler vatandaşları korkutuyor.
Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 07.53'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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