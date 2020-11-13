MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 13 Kasım son depremler sorgula AFAD - Kandilli
ABONE OL
13.11.2020 - 09:34 |

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 13 Kasım son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Bugün deprem oldu mu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen son depremleri listeliyor. 13 Kasım son depremler listesine internet aracılığıyla ulaşmanız mümkün. İşte son depremler...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 13 Kasım son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 13 Kasım 2020 son depremler listesi.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

13 Kasım 2020 tarihinde gece boyunca Kuşadası Körfezinde ufak çaplı çok sayıda deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde son zamanlarda sık sık yaşanan depremler vatandaşları korkutuyor.

Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 07.53'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu ile irtibatı olduğu öne sürülen 5 kişi İzmir'de yakalandıTutuklanan terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve İzmir’de faaliyet gösteren 5 kişi, operasyonla gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mübarek cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet adım adım cuma namazı kılınışı...

Mübarek cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet adım adım cuma namazı kılınışı...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

Minik kız dehşeti yaşadı! Pazar yolunda otomobil çarptı

Minik kız dehşeti yaşadı! Pazar yolunda otomobil çarptı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet