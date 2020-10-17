Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 17 Ekim 2020? Kandilli - AFAD son depremler sorgula

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu sorgulayan vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor.

İSTANBUL'DAKİ DEPREM UZMANLARI İKİYE BÖLDÜ

İstanbul’da Marmara Denizi’nin 4.8 kilometre derinliğinde önceki gün meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem, endişeye neden olurken uzmanları karşı karşıya getirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, saat 16.55’te meydana gelen depremin Marmara Denizi’nin 4.8 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Sarsıntı özellikle İstanbul’un Esenyurt ve Avcılar gibi kıyı ilçelerinde hissedildi.

Mikro ölçekli olduğu belirtilen depremin ardından Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Twitter’dan, “Arkadaşlar, bugün Marmara’da meydana gelen 3.2’lik deprem, beklediğimiz Kumburgaz fayı üzerinde. Gerçi Marmara’da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici” açıklaması yaptı.

Kamuoyunda endişeye yol açan bu açıklamaya uzmanlar tepki gösterdi.

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