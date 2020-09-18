MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 18 Eylül? Kandilli - AFAD son depremler listesi
ABONE OL
18.09.2020 - 09:41 |

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 18 Eylül? Kandilli - AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını araştırıyor. 18 Eylül 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 18 Eylül? Kandilli - AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, en son deprem nerede oldu? Bugün deprem oldu mu? İşte 18 Eylül itibariyle meydana gelen sond depremler...

18 EYLÜL SON DEPREMLER

MUŞ'TA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

MALATYA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müge Anlı canlı program saat kaçta başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert nereden izlenir?

Müge Anlı canlı program saat kaçta başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert nereden izlenir?

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Cuma mesajı tercihleri 2020 | Bugüne özel en içten Cuma mesajları

Cuma mesajı tercihleri 2020 | Bugüne özel en içten Cuma mesajları

Sıradaki Haber