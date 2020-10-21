Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 21 Ekim 2020? Son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 21 Ekim 2020 son depremler listesi yayınlandı. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre son depremler nerede meydana geldi? İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER 21 EKİM 2020

Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 06.04 olarak ölçüldü.

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İSTANBUL DEPREMİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Prof. Dr. Görür'ün açıklamalarından satır başları şöyle;

Bir sefer jeolojik ve zemin olarak en tehlikeli olan yerler Avrupa yakası ve Avrupa Yakasında Haliç'ten başlayıp Silivri'ye kadar giden sahil ve sahilden ilk 10 km'lik kuşak en riskli yerler. Neden en riskli yerler? Buradaki jeolojik özelliklerden dolayı. Bizim özellikle tersiyer dediğimiz kayalar yani iyi çimentolanmamış, yumuşak, kirli, kumlu, içerisinde su seviyesinin olduğu kaya zemin değil. Sert kayalar değil. Şiddetli bir sarsıntıda heyelan yapma özelliği gösteren, halkın diliyle çürük zeminlerdir. Bu çürük zeminler depremi katbekat artırıyorlar. Depremin etkisine x desek, buralarda 5x, 10x olabilir. Bu zemin etkiyi büyütüyor.

Depremde bir fay kırılınca enerjisinin bir kısmını boşaltır. Enerjisini başka bir bölgeye gönderir. Biz burada dikkatli olun diyoruz.

Özellikle halk ölçeğinde değil, yerel yönetimlerin risk altına girmiş bu alandaki hazırlık çalışması yapacaklarsa bir an önce yapsınlar. Zarar azaltıcı önlemler alınsın diye söylüyoruz.

‘İstanbul büyük deprem bekliyor’ dedik. 99’dan sonra Marmara’nın altındaki kabuğa enerji yükledi. Bu kabuk bu enerjiyi kaldıramaz.

21 senedir 44 santimlik bir ciddi sorun var. 7 büyüklüğünde bir deprem beklesek buna karşılık gelen bir enerji bir milyon 800 tonu aşkın patlayıcının aynı anda çıkan enerjisine denk.