23.10.2020 - 08:07 |
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 23 Ekim? AFAD - Kandilli son depremler sorgula
Son dakika deprem haberleri. Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığın sorguluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremleri listelemeye devam ediyor. PEki, bugün deprem deprem oldu mu? Kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 23 Ekim 2020 son depremler listesi...
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandili Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeleme devam ediyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 23 Ekim itibariyle meydana gelen son depremler.
23 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre saat 04.15'te Elazığ Sivrice'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.