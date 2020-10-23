Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 23 Ekim? AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandili Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeleme devam ediyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 23 Ekim itibariyle meydana gelen son depremler.

23 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre saat 04.15'te Elazığ Sivrice'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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