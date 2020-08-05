Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 5 Ağustos? Kandilli - AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını kontrol ediyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Peki en son deprem nerede oldu?

MALATYA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 4 Ağustos saat 21.40'ta Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 3,9 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ