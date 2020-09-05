05.09.2020 - 11:34 |
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 5 Eylül 2020 | Son depremler Kandilli - AFAD
Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listeliyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 5 Eylül son depremler listesi...
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?
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