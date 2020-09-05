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05.09.2020 - 11:34 |

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 5 Eylül 2020 | Son depremler Kandilli - AFAD

Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listeliyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 5 Eylül son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 5 Eylül 2020 | Son depremler Kandilli - AFAD

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?

KANDİLLİ RASATHANASİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Eşi boğazından bıçaklayınca boğdu!İzmit'te tartıştığı eşi tarafından boğazından bıçaklanan müezzin Zülküf Güneş, eşi Özlem Güneş’i boğarak öldürdü. Bütün gece eşinin cansız bedeni başında bekleyen Zülküf Güneş, sabah olunca polis ekiplerini arayıp teslim oldu.
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