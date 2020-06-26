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26.06.2020 - 10:34 |

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi son dakika

Deprem mi oldu? sorusu dikkatle araştırılmaya başladı. Vatandaşlar hissetikleri sarsıntı sonrasında nerede deprem oldu arayışaına geçti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise son depremler listesini paylaştı. İşte son dakika dperem haberleri...

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi son dakika

Afad ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem bilgilerini paylaşmaya devam ediyor. Peki deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Manisa'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Aydın, Muğla ve İzmir gibi merkez illerde de hissedildi.

Sarsıntının merkez üssü, Manisa'nın Gölmarmara ilçesine dokuz kilometre mesafede. Manisa şehir merkezine 36 kilometre, İzmir şehir merkezine ise 68 kilometre.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu Nerede deprem oldu İşte son depremler listesi son dakika

 

Sahile akın eden ingilizler sosyal mesafeye uymadı!İngiltere’de halk korona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından sahillere akın etti.
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