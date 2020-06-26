Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi son dakika

Afad ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem bilgilerini paylaşmaya devam ediyor. Peki deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Manisa'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Aydın, Muğla ve İzmir gibi merkez illerde de hissedildi.

Sarsıntının merkez üssü, Manisa'nın Gölmarmara ilçesine dokuz kilometre mesafede. Manisa şehir merkezine 36 kilometre, İzmir şehir merkezine ise 68 kilometre.

SON DEPREMLER



