27.10.2020 - 09:06 |
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler sorgula AFAD - Kandilli
Son depremler listesi. En son nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol ediyorlar. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesi.
Deprem mi oldu, nerede, kaç şİddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki 27 Ekim 2020 Salı bugün deprem oldu mu?
SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ