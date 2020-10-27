Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Deprem mi oldu, nerede, kaç şİddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki 27 Ekim 2020 Salı bugün deprem oldu mu?

SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ