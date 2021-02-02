Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 2 Şubat AFAD - Kandilli son dakika depremler

2 Şubat depremleri merak ediliyor. Türkiye'de İzmir'de meydana gelen yıkıcı deprem sonrası, 'Kaç şiddetinde deprem oldu, nerede deprem bekleniyor?' aramaları yapılıyor. AFAD son depremleri duyurmaya devam ederken Kandilli Rasathanesi de tüm gelişmeleri vatandaşın erişimine sunuyor. AFAD - Kandilli son depremler haberimizde.

DEPREM Mİ OLDU?

Ege açıklarında meydana gelen sarsıntılar vatandaşları korkuttu. 1 Şubat saat 23:46'da 4.8 şiddetinde depremin ardından 23:58'de 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. İzmir'de artçılar sürerken son sarsıntı saat 00:21'de 2 Şubat günü 1.8 büyüklüğünde yaşandı.

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