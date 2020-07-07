07.07.2020 - 18:38 |
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (7 Temmuz) AFAD - Kandilli son depremler listesi yayımlandı
Son dakika haberlerinde deprem haberleri kendine önemli bir yer bulmaya devam ediyor. Son olarak merkez üssü Ege açıklarında ve İzmir'de de hissedilen 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...
Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Ege açıkları olan ve İzmir dahil birçok çevre ilde hissedilen 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
DAKİKA DAKİKA EGE DEPREMİ AYRINTILARI!
ABD savaş gemisi “USS Porter” İstanbul Boğazı’ndan geçtiTürkiye, Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan ile birlikte Karadeniz’de ikinci deniz devriyesini gerçekleştiren ABD savaş gemisi “USS Porter” adlı füze fırkateyni, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizine açıldı.