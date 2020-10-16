MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 16 Ekim AFAD - Kandilli son depremler sorgula
ABONE OL
16.10.2020 - 08:28 |

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 16 Ekim AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Son dakika deprem haberleri... Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listeliyor. Dün İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 16 Ekim son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 16 Ekim AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuturken herkes daha sonra deprem olup olmadığını araştırıyor. İşte meydana gelen son depremler...

15 EKİM İSTANBUL'DA DEPREM

Merkez üssü Marmara Denizi Avcılar açıkları olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Polis 'dur' ihtarına uymayan aracın kaputuna çıktıHindistan’da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için trafik polisi aracın kaputuna çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şişen cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Şişen cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Son dakika: Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Son dakika: Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Sıradaki Haber