16.10.2020 - 08:28 |
Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 16 Ekim AFAD - Kandilli son depremler sorgula
Son dakika deprem haberleri... Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listeliyor. Dün İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 16 Ekim son depremler listesi...
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuturken herkes daha sonra deprem olup olmadığını araştırıyor. İşte meydana gelen son depremler...
15 EKİM İSTANBUL'DA DEPREM
Merkez üssü Marmara Denizi Avcılar açıkları olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi.
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