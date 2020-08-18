18.08.2020 - 12:47 |
Son depremler 18 Ağustos (Kandilli - AFAD) Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Son depremler... Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 18 Ağustos nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler ve meydana geldikleri bölgeler...
Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını araştırıyor. Bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre en son deprem nerede oldu? İşte son depremler listesi.
SON DEPREMLER 18 AĞUSTOS 2020
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
MALATYA'DA DEPREM
18 Ağustos 2020 Malatya Puturge'de saat 03.28'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saygı Öztürk'ten flaş Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklamasıMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olur? Meral Akşener ne yapacak? Muharrem İnce stratejisiyle neyi hedefliyor? Son dakika haberine göre; Gazeteci Saygı Öztürk, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'e Muharrem İnce ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına ilişkin açıklamalar yaptı.