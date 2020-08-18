Son depremler 18 Ağustos (Kandilli - AFAD) Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını araştırıyor. Bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre en son deprem nerede oldu? İşte son depremler listesi.

SON DEPREMLER 18 AĞUSTOS 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA'DA DEPREM

18 Ağustos 2020 Malatya Puturge'de saat 03.28'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.