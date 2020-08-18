MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son depremler 18 Ağustos (Kandilli - AFAD) Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
ABONE OL
18.08.2020 - 12:47 |

Son depremler 18 Ağustos (Kandilli - AFAD) Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler... Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 18 Ağustos nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler ve meydana geldikleri bölgeler...

Son depremler 18 Ağustos (Kandilli - AFAD) Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını araştırıyor. Bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre en son deprem nerede oldu? İşte son depremler listesi.

SON DEPREMLER 18 AĞUSTOS 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA'DA DEPREM

18 Ağustos 2020 Malatya Puturge'de saat 03.28'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

Saygı Öztürk'ten flaş Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklamasıMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olur? Meral Akşener ne yapacak? Muharrem İnce stratejisiyle neyi hedefliyor? Son dakika haberine göre; Gazeteci Saygı Öztürk, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'e Muharrem İnce ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına ilişkin açıklamalar yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da 2 gündür kayıp olan çocuğun cesedi bulundu!

Adana'da 2 gündür kayıp olan çocuğun cesedi bulundu!

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Üniversiteler açılacak mı, Üniversiteler ne zaman açılacak 2020?

Üniversiteler açılacak mı, Üniversiteler ne zaman açılacak 2020?

Sıradaki Haber