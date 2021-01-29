29.01.2021 - 09:03 |
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 29 Ocak son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi
Son dakika deprem haberleri... Az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 Ocak 2021 bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri listelemeye devam ediyor. Ayrıca deprem haritası üzerinden depremin meydana geldiği bölgeyi görüntüleyebiliyorsunuz.
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Deprem listesine bakara depremin nerede, kaç şiddetinde ve derinliğinde meydana geldiğini öğrenebiliyorsunuz. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 28 Ocak AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 29 Ocak son depremler listesi...
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