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20.02.2021 - 21:15 |

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler bugün...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncellemeye devam ediyor. Büyük - küçük demeden en ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu arayışına giriyor ve son dakika haberleri arasında son depremler haberlerini yakından takip ediyor. Peki bugün en son nerede deprem oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi gününe ait son depremler son dakika listesi haberimizin devamında...

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler bugün...

Deprem haberleri gün içinde zaman zaman büyük ilgiyle karşılaşabiliyor. Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen deprem hakkında bilgilenmek için arayışa geçen vatandaşlar için son depremler listesini haberimize ekledik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem bilgilerinde depremin büyüklüğü, konumu, derinliği , saati açıklanıyor. Peki bugün deprem oldu mu, en son nerede deprem oldu? İşte son dakika son depremler listesi 20 Şubat 2021 Cumartesi...

Muğla'da korkutan deprem!

AFAD, saat 20:00'de Marmaris Muğla'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 19.75 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ

Deprem mi oldu Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu Son depremler bugün...

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Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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