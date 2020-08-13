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13.08.2020 - 11:50 |

Son depremler listesi Kandilli - AFAD | 13 Ağustos deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler listesi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, nerede deprem oldu? İşte 13 Ağustos itibariyle meydana gelen son depremler...

Son depremler listesi Kandilli - AFAD | 13 Ağustos deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını sorguluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesi ile depremin meydana geldiği bölge, depremin şiddeti ve derinliği listeleniyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

SON DEPREMLER 13 AĞUSTOS 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ'DE DEPREM

12 Ağustos 2020'de Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, saat 20.03'te Yayladağı açıklarında 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yayladağı'ndan 26,12 kilometre açıkta meydana gelen depremin; 23,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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