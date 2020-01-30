AFAD son dakika - Kandilli son dakika | Deprem mi oldu? Son depremler nerede, kaç şiddetinde oldu?

Son günlerde meydana gelen depremler, vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıcı oldu. En ufak sarsıntı hissedildiğinde son depremler araması yapan vatandaşlar, AFAD son dakika ve Kandilli son dakika bilgilerine erişim sağlıyor. Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Deprem konumu ve derinlik bilgileri nedir? Kaç şiddetinde deprem oldu sorusu yoğun ilgi görüyor. İşte 30 Ocak Perşembe son depremler...

Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Akdeniz açıklarında dün başlayan deprem dalgası bugün de sürüyor. Son dakika haberine göre Akdeniz açıklarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise 5.8 olarak duyurdu.

Filistin, Lübnan, Suriye'yi geçip Adana'ya kadar uzanan, Doğu Akdeniz'i Girit'in güneyinden geçerek İyon Denizi'ne ulaşan dev fay hattında bugün deprem fırtınası dün olduğu gibi devam ediyor.

Avrupa Akdeniz Sismolojik Merkezi'nin (EMSC) geçtiği verilere göre Akdeniz açıklarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!

AFAD: 5.5 - KANDİLLİ: 5.8

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 14.21'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı.

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DEPREM NEDEN OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. ... Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir



AFAD RESMİ İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDE BU BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Elazığ merkezli 6,8’lik depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye ulaştırılan beslenme ve ısınma gibi ihtiyaç malzemelerinin sayısı da artırılmaktadır.

Enkazlardan 45 vatandaşımızın sağ çıkarılması ile tamamlanan arama kurtarma çalışmaları sonrası iyileştirme faaliyetleri devam etmektedir. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup; hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.553’ü taburcu edilmiş, 7’si yoğun bakım altında olan 54 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

Bölgede, şu ana kadar büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 artçı olmak üzere toplam 1.565 artçı deprem meydana gelmiştir.

AFAD, Acil Yardım Ödeneğini 14 Milyon TL’ye Çıkardı

AFAD Başkanlığı, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 7 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 7 milyon TL olmak üzere toplam 14 milyon TL acil yardım ödeneği göndermiştir.

Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, şu ana kadar, banka hesaplarında 51.843.636 TL, SMS sisteminde 27.756.380 TL olmak üzere toplam 79.600.016 TL yardım toplanmıştır.

Deprem Bölgesinde Yürütülen Çalışmalarda Toplam 5.702 Kişi Görev Aldı

Bölgeye arama kurtarma çerçevesinde 3.510 personel, 481 araç ve 22 arama köpeği görev almıştır. Arama kurtarma faaliyetlerinin dışında yürütülen barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışmalar için 1.369 personel ve 47 araç görev yapmaktadır. Toplam 823 STK personeli de çalışmalara katılım sağlamıştır. Süreç boyunca toplam 5.702 kişi çalışmalara katılmıştır.

Psikososyal Destek Personeli Sayısı 286’ya Çıkarıldı

28 Ocak itibarıyla Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa illerimizde 251 personel ile oluşturulan 41 psikososyal destek ekibi görevlerine devam etmektedir. Bugüne kadar toplamda 1209 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 4.537 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır. Bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısı 286’ya çıkarılmıştır.

Yardım Malzemelerinin Sayısı 8 Katına Kadar Arttı

372 tır dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26.517 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 45.278 yatak, 86.318 battaniye, 3.244 uyku seti, 8.776 ısıtıcı, 219.730 paketli gıda sevk edilmiştir.

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, Elazığ’da 95.172 öğün, Malatya’da ise 50.400 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

30.848 Binanın Hasar Tespit Çalışması Tamamlandı

Hasar tespit çalışmalarını yürüten 1.030 teknik personelin çalışması sonucunda, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta şu ana kadar incelenen 30.848 binadan 547’sinin yıkıldığı, 6.270’inin ağır hasar aldığı, 962’sinin orta ve 10.273’ünün az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 180 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 12.615 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir.