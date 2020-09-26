26.09.2020 - 09:30 |
Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 26 Eylül
Deprem mi oldu sorusu son günlerin en fazla merak uyandıran konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem özellikle Avrupa Yakası'nda hissedilmişti. Depremin ardından evlerinde bulunan ve depremi hisseden birçok vatandaş kendisini sokaklara attı. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD son depremler listesi (26 Eylül)
Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ile Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin şiddeti, Merkez üssü, yerin kaç km derinliğinde meydana geldiği gibi bilgiler vatandaşlar tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Depremin meydana geldiği derinlik etkilediği alanı da dolaylı olarak etkiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem meydana geldi? AFAD Son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.