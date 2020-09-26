Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 26 Eylül

Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ile Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin şiddeti, Merkez üssü, yerin kaç km derinliğinde meydana geldiği gibi bilgiler vatandaşlar tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Depremin meydana geldiği derinlik etkilediği alanı da dolaylı olarak etkiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem meydana geldi? AFAD Son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ





SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ