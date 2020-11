Depremden sonra bina testine koştuk

İzmir’deki depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapı tarama testi çalışmalarına talep arttı. Binalarının dayanıklılığını ölçtürmek isteyen İstanbullardan yoğun talep aldıklarını söyleyen İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, yaklaşık 20 günde bin 792 başvuru yapıldığını söyledi.



İzmir’i sarsan depremin ardından ALO 153 Beyaz Masa’yı arayan İstanbullular binalarından endişelerini dile getirerek, yapı tarama testini nasıl yaptırabileceklerini soruyor.



Avcılar ve Silivri



Bugüne kadar belediyeye bin 792 talep ulaştığını kaydeden İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, İstanbulluların binalarından korktuğunu ve bu nedenle bir an önce binalarını kontrol ettirmek istediğini ifade ederek yakın zamanda taleplere karşılık verileceğini söyledi.



İBB, Deprem Seferberlik Eylem Planı doğrultusunda, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ‘Yapı Tespit Taramaları’ çalışması başlatarak ilk etapta Avcılar ve Silivri’de 500 binada tarama gerçekleştirmiş, bu binaların yüzde 20’sinin yıkılma riski barındırdığı tespit edilmişti. Bu çalışmalar hakkında da bilgi veren Kahraman, “Şu an da bir sistem kurgulandı. Bizim önceliğimiz risk sıralamasına göre ilerlemekti. Fakat binalarından korkan ve bir an önce müdahale edilmesini isteyen vatandaşların talepleri artınca yakında bu talepleri gerçekleştirmeye başlayacağız. Talepte bulunan vatandaşlarımıza tek tek giderek taramaları gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



Geçmiş dönemlerde yapılan hasar tahminlerindeki rakamlara göre daha fazla risk barındıran yapının tespit edildiğini ifade eden Kahraman, “Afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmalarında neden öncelik vermemiz gerektiğini bir kez daha gördük. Çünkü hem Silivri’de hem de Avcılar’da bizden önce yapılmış olan hasar tahmin çalışmalarına göre şu an da 4 katı fazla yapı tespit ettik. Bizim elimizdeki verilere göre bir depremde ağır hasar alması beklenen 48 bin bina var diyoruz ama tablo araziye indiğimizde 200 binlere çıkabilir” dedi.



‘Dönüşüm maliyeti 485 milyar lira’



İstanbul’da tüm riskli ve deprem sonrasında hasar alması beklenen yapılarının inşaatının maliyetinin 485 milyar TL olduğunu kaydeden Kahraman, şunları söyledi: “Ortalama bir binanın 6 kat ve bin metrekare öngörüsü ile yapmış olduğumuz bir hesaplamadır. Ama karşımızdaki tabloyu da çok net veriyor. Bu tablo gösteriyor ki tek başına ne yerel bir yönetim ne de bakanlık bu mesele ile baş edemez.”



İzmir’de can kaybı 117 oldu



İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkazdan yaklaşık altı saat sonra yaralı olarak çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Mahir Tahirler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 117’ye yükseldi.