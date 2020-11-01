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01.11.2020 - 17:12 | | AA

Depremden sonra Ä°zmir'e hÄ±rsÄ±zlÄ±k amacÄ±yla geldiÄŸi belirlenen 9 ÅŸüpheli yakalandÄ±

Ä°zmir'deki depremin ardÄ±ndan hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapmak iÃ§in kente geldiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenÂ 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Depremden sonra Ä°zmir'e hÄ±rsÄ±zlÄ±k amacÄ±yla geldiÄŸi belirlenen 9 ÅŸüpheli yakalandÄ±

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, enkaz bÃ¶lgelerinde asayiÅŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba iÃ§inde. Ekipler, tehlikeli olduÄŸu iÃ§in boÅŸaltÄ±lan 172 binada, hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve benzeri olaylara karÅŸÄ± 24 saat gÃ¶rev yapÄ±yor.

Åžehir dÄ±ÅŸÄ±ndan hÄ±rsÄ±zlÄ±k amacÄ±yla geldiÄŸi belirlenen sabÄ±kalÄ± 9 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

Bu arada, depremin hemen ardÄ±ndan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde 14 bin personel gÃ¶rev baÅŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Polis ekipleri, kentte depremden sonra oluÅŸan trafik yoÄŸunluÄŸunu hafifletmek iÃ§inÂ Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.Â Trafik yoÄŸunluÄŸu nedeniyle motosikletli polisler, daha aktif rol alÄ±yor. Polisler, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ BayraklÄ± bÃ¶lgesinde trafikte yoÄŸunlukÂ oluÅŸmamasÄ± iÃ§in vatandaÅŸlara Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyor.Â 

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