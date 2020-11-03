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03.11.2020 - 13:31 | | DHA

Depreme çalışırken yakalandılar! Panik anları kamerada

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depreme çalıştıkları tekstil atölyesinde yakalananların korkuyla kaçtıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Türkiye geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi. 

Depreme çalıştıkları tekstil atölyesinde yakalanan çalışanların masaların altına girmesi ve sarsıntının ardından koşarak binadan çıkmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülere, atölyedeki eşyaların sallandığı anlar da yansıdı.

Depreme çalışırken yakalandılar Panik anları kamerada

Depreme çalışırken yakalandılar Panik anları kamerada

Depreme çalışırken yakalandılar Panik anları kamerada

Depreme çalışırken yakalandılar Panik anları kamerada

Depreme çalışırken yakalandılar! Panik anları kameradaİzmir'de meydana gelen 6.6'lık depreme çalıştıkları tekstil atölyesinde yakalananların korkuyla kaçtıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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