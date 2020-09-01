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01.09.2020 - 11:16 |

Derya Çayırgan kimdir, sevgilisi kim? Derya Çayırgan'nın boyu kaç, instagram kullanıcı adı nedir?

Milli voleybolcu olan Derya Çayırgan hakkında meraklı arayış başladı. Spor severler, Derya Çayırgan kimdir, sevgilisi kim? sorularına cevap ararken, Derya Çayırgan'ın boyunun kaç olduğunu da öğrenmek istiyor. Peki Derya Çayırgan'ın instagram kullanıcı adı nedir? İşte Milli voleybolcu hakkında merak edilenler...

Derya Çayırgan kimdir, sevgilisi kim? Derya Çayırgan'nın boyu kaç, instagram kullanıcı adı nedir?

9 Ekim 1987'de İstanbul'da doğan Derya Çayırgan Türk millî voleybolcu. Libero pozisyonunda Halkbank (kadın voleybol takımı)nda oynamaktadır.

Yeşilyurt altyapısından yetişen Çayırgan, daha sonra Ereğli Belediyespor formasını giydi.

2012 yılı başında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray forması altında CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da final oynama başarısı gösterdi.

2013-14 sezonu itibarıyla Fenerbahçe forması giymektedir. Fenerbahçe'yle CEV Kupası finalinde oynadı.

2013-14 sezonu sonunda Fenerbahçe (kadın voleybol takımı) Antrenörü Marcello Abbondanza'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi Çayırgan ile yollarını ayırmıştır.

Başarıları

CEV Kupası

Finalist (1): 2012, 2013

Türkiye Kupası

Finaliste (1): 2012

Süper Kupa

Finalist (1): 2012

İnstagram kullanıcı adı: derya.cayirgan

 

Taciz kameraya böyle yansıdı! Mantar tabancasıyla...Sultangazi'de kaldırımda yürüyen iki genç kızın arkasından gelerek laf atan bir kişi, tepki gösteren kızlara mantar tabancasıyla üç el ateş etti. Tacizci, olay yerinden uzaklaşırken o anlar , güvenlik kamerasına da yansıdı.
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