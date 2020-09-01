Derya Çayırgan kimdir, sevgilisi kim? Derya Çayırgan'nın boyu kaç, instagram kullanıcı adı nedir?
Milli voleybolcu olan Derya Çayırgan hakkında meraklı arayış başladı. Spor severler, Derya Çayırgan kimdir, sevgilisi kim? sorularına cevap ararken, Derya Çayırgan'ın boyunun kaç olduğunu da öğrenmek istiyor. Peki Derya Çayırgan'ın instagram kullanıcı adı nedir? İşte Milli voleybolcu hakkında merak edilenler...
9 Ekim 1987'de İstanbul'da doğan Derya Çayırgan Türk millî voleybolcu. Libero pozisyonunda Halkbank (kadın voleybol takımı)nda oynamaktadır.
Yeşilyurt altyapısından yetişen Çayırgan, daha sonra Ereğli Belediyespor formasını giydi.
2012 yılı başında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray forması altında CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da final oynama başarısı gösterdi.
2013-14 sezonu itibarıyla Fenerbahçe forması giymektedir. Fenerbahçe'yle CEV Kupası finalinde oynadı.
2013-14 sezonu sonunda Fenerbahçe (kadın voleybol takımı) Antrenörü Marcello Abbondanza'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi Çayırgan ile yollarını ayırmıştır.
Başarıları
CEV Kupası
Finalist (1): 2012, 2013
Türkiye Kupası
Finaliste (1): 2012
Süper Kupa
Finalist (1): 2012
İnstagram kullanıcı adı: derya.cayirgan