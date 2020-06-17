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17.06.2020 - 11:47 |

DGS başvurusu nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

Haziran ayının 9'unda başlayan DGS başvurularında bugün son gün... Hala başvuru yapmayan adaylar işlemlerin nasıl yapılacağını sorgularken sınav tarihleri de bir yandan araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

DGS başvurusu nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

2020 ÖSYM takviminin güncellenmesiyle birlikte DGS başvuru tarihleri de belli olmuştu. 9 Haziran'da başlayan DGS başvurularında son güne gelindi. İşlemlerini son güne bırakan adaylar 'DGS başvurusu nasıl yapılır?' diye sorarken işlemlerini bitirenler ise 'DGS ne zaman?' diye arama yapıyor.

DGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020 Pazar günü gerçekleşecek.

 

 

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