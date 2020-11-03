DGS ek tercih 2020 ÖSYM kontenjan ve taban puanları ne zaman açıklanır? DGS ek tercih tarihi belirlendi mi?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2020 oturumuna katılan adaylar, ilk tercih işlemlerini tamamladı ve sonuçlar açıklandı. Açıkta kalan adaylar ise meraklı arayışa geçti. ÖSYM, DGS ek tercih 2020 kontenjan ve taban puanlarını n ezaman yayımlayacak? DGS ek tercih tarihi belirlendi mi? İşte DGS ek tercihlerde şansını denemek isteyenlerin bilmesi gerekenler...
9 Ağustos 2020 Tarihinde uygulanan DGS sınavı ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih işlemleri 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında yapıldı. DGS tercih sonuçları ise 7 Ekim'de adayların erişimine açıldı. Peki DGS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak? DGS ek tercih 2020 ÖSYM kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?
DGS EK TERCİH 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
DG ek tercih işlemlerine yönelik henüz bir tarih duyurulmadı. ÖSYM tarafından alınacak olan DGS ek tercihlerin tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
DGS: Dikey Geçiş Sınavı
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.