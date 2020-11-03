DGS ek tercih 2020 ÖSYM kontenjan ve taban puanları ne zaman açıklanır? DGS ek tercih tarihi belirlendi mi?

9 Ağustos 2020 Tarihinde uygulanan DGS sınavı ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih işlemleri 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında yapıldı. DGS tercih sonuçları ise 7 Ekim'de adayların erişimine açıldı. Peki DGS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak? DGS ek tercih 2020 ÖSYM kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

DGS EK TERCİH 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DG ek tercih işlemlerine yönelik henüz bir tarih duyurulmadı. ÖSYM tarafından alınacak olan DGS ek tercihlerin tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

DGS: Dikey Geçiş Sınavı



Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.