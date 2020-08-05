DGS sınav giriş belgesi alma ekranı: ais.osym.gov.tr | DGS ne zaman, saat kaçta?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. 2020 Yılının DGS sınavına katılacak adaylar ise başvuru işlemlerini 9-17 Haziran 2020 tarihleri arasında tamamladı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise 3 Temmuz günü DGS geç başvuru işleminde bulundu. Şimdilerde en çok merak edilen sorulardan biri de DGS ne zaman ve saat kaçta oldu. ÖSYM sınav takviminde tüm detaylara yer verdi. İşte DGS sınav günü, sınav saati, ve DGS sonuçları tarihi...

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav giriş belgesi https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek alınıyor.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ





DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020 Pazar günü saat 10:15'de uygulanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.