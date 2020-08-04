DGS sınav yerleri - ÖSYM giriş: DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecan dorukta. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adayların katılmak istediği DGS sınavı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. 9-17 Haziran 2020 tarihleri arasında alınan DGS başvuruları sonrasında sınav günü heyecanı tüm adaylarda yaşanmaya başladı. Peki DGS ne zaman uygulanacak, DGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak?

DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



