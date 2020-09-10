10.09.2020 - 09:30 |
DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? DGS tercihlerİ başladı mı?
2 yıllık üniversite eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 9 Ağustos'ta DGS'ye girdiler. Sonuçlar ise 7 Eylül Pazartesi günü sonuçların ilan edilmesiyle birlikte güzel bir başarı elde edenler tercihler için kolunu sıvadı. En öenmli hususlardan biri taban puanları ve kontenjanlar... İşte konuya dair bilgiler...
DGS sonuçları 7 Eylül Pazartesi günü sürpriz bir şekilde erkenden açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adayları şimdi tercih heyecanı sardı. Bir an evvel tercih yapmasyı isteyen adaylar yoğun şekilde DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? DGS tercihlerİ başladı mı? sorularına cevap arıyor.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS tercihleri için ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercihler 4 hafta sonra başlamıştı. Üniversite kayıtlarının başlaması nedeniyle 2 hafta için 2020 tercihlerinin başlaması bekleniyor. Aynı şekilde taban puanlarının ve kontenjanlarının da kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Pandeminin gözde tatil merkezi Kuşadası olduTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrasında tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Mavi bayraklı plajlarının yanı sıra Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de çok yakın olan Kuşadası, sahip olduğu bu özellikler sayesinde pandemi döneminin gözde tatil kentleri listesine adını yazdırdı.