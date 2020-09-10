DGS sonuçları 7 Eylül Pazartesi günü sürpriz bir şekilde erkenden açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adayları şimdi tercih heyecanı sardı. Bir an evvel tercih yapmasyı isteyen adaylar yoğun şekilde DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? DGS tercihlerİ başladı mı? sorularına cevap arıyor.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri için ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercihler 4 hafta sonra başlamıştı. Üniversite kayıtlarının başlaması nedeniyle 2 hafta için 2020 tercihlerinin başlaması bekleniyor. Aynı şekilde taban puanlarının ve kontenjanlarının da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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