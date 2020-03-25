Didim'de villada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir villada özel düzenek kurulup, Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Harekete geçen polis, bu sabah villaya operasyon düzenledi.

Villada yapılan aramada, bir odada içinde, Hint keneviri yetiştirmek için çok sayıda ısıtma ve aydınlatma amaçlı tesisat bulunan düzenek bulundu. Villadaki aramada ayrıca, çeşitli boylarda, saksılara dikilmiş 93 adet Hint keneviri, 730 gram esrar, ruhsatsız 1 tabanca, 41 mermi ile uyuşturucu tartmakta kullanıldığı belirlenen hassa terazi ele geçirildi. B.Ş. ve S.A., gözaltına alındı. B.Ş.'nin operasyon sırasında, polislere üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı başkasına ait nüfus cüzdanını gösterdiği tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ş, tutuklandı. Diğer şüpheli S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.