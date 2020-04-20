Dil Dökmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

TDK açısından ele alındığında dil dökmek deyimi, ‘inandırmak, kandırmak ya da yararlanmak adına tatlı sözler dile getirmek’ şeklinde ifade edilmektedir.

Dil Dökmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Herhangi bir kişiyi farklı bir duruma ikna edebilmek için birçok cümle kurulur. Bu cümleler genellikle tatlı sözler üzerinden ele alınır. Böylece o kişiyi kandırmak, inandırmak ve ondan yararlanma fırsatı doğar. Tabii ayrıca o kişiyi herhangi bir doğruluğa ikna edebilmek için de dil dökmek deyimi öne çıkıyor.

‘’Onca dil döktüm hala kabul etmiyorsun.’’

’Boşuna dil dökme bir türlü anlamıyor.’’

Kısaca Deyim Açıklaması

Halk arasında bazı olgu ve düşüncelerin anlatılması için kullanılan cümleler deyimlerdir. Özellikle dil dökmek gibi bazı deyimler oldukça yaygın şekilde kullanılır. İnsanları bazı durumlara ikna edebilmek ya da onları kandırabilmek adına söylenen tatlı sözler olarak öne çıkıyor. Tek başına veya cümle içerisinde rahatlıkla kullanmak mümkündür.