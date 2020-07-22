Dilin İşlevleri Nelerdir? Örnekler İle Dilin İşlevleri Konu Anlatımı

Dil ve iletişim birbirine bağlı vazgeçilmez bir parçadır. Bu parçalar insanların gelişmesi ve toplumların kurulması noktasında temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle insanların anlaşmasını sağlayan ve bugüne getiren etkinin de dil olduğunu söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı dilin işlevlerini öğrenmek, günümüz koşulları doğrultusunda oldukça önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Dilin İşlevleri Nelerdir?

Günlük yaşamın büyük bir çoğunluğu dili kullanarak geçer. Fakat kullanım noktasında dil amaca bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Örneğin düz bir yazı okumak ile beraber bir şiir okuma arasında önemli farklılıklar vardır. Aynı zamanda bir profesörün eğitim alanında ortaya çıkardığı konuşma türü ile beraber inşaatta ustaların birbiriyle konuşması farklılık yaratabilmektedir. Durum sakinlik ya da heyecan ve duygu ile beraber anlayışa bağlı olarak dilin işlevlerine ortaya çıkarıyor.

- Göndergesel işlev,

- Heyecana bağlı işlev,

- Alıcıyı harekete geçirme,

- Kanalı kontrol işlevi,

- Dil Ötesi işlev,

- Şiirsel işlev,

Bu şekilde farklı dallara ayrılan dilin işlevleri amaca uygun olarak değişik noktalarda kullanılmaktadır. Bu sebepten dolayı eğitim süreci içerisinde dilin işlevlerine etkin şekilde anlamak ve kullanmak büyük öneme sahiptir.

Örnekler ile Dilin İşlevleri Konu Anlatımı

Tek tek ayrıntılı şekilde ele alındığı zaman örnekler üzerinden değil işlevlerini daha iyi anlamak mümkün.

Göndergesel işlev; Herhangi bir konu hakkında bilgi vermek amaçlı kullanılır.

‘’Bilgisayarı tam olarak kapatmadan önce fişi çekmeyiniz.’’

Heyecana bağlı işlev; Öznel açıdan anlatıcının duygu ve düşüncelerini öne çıkaran dil eşlevidir.

‘’Çocuğum doğduğunda onu ilk gördüğüm zaman hiç unutmuyorum.’’

Alıcıyı harekete geçirme; Emir ya da rica ve istek doğrultusunda karşı tarafı harekete geçirmek olarak bilinir.

‘’Kitaplarınızı hemen kapatın sınav yapacağım.’’

Kanalı kontrol işlevi; Soru cümlesi ile karşı tarafa iletinin etkin şekilde aktarılması olarak geçer.

‘’Beni duyabiliyor musun?’’

Dil Ötesi işlev; Dili anlatmak ve işlevi ile görevini karşı tarafa aktarmak olarak öne çıkıyor.

‘’Türkçede iki tür ek bulunur; yapım eki ve çekim eki.’’

Şiirsel işlev; Estetik bir yapı altında karşı tarafa etki oluşturmak amaçlı, sanatsal dil işlevidir.

Bu şekilde dilin işlevleri kullanılabilir ve gündelik yaşamda amaca uygun değerlendirilebilir. Aynı zamanda öğrenciler için Türkçede önemli işlevler arasında yer alır.